Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Galatasaray, Tütk Telekom Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 1-0 yenildi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. PSG'nin golünü dakika 52'de Mauro Icardi kaydetti.



Bereberlik için yüklenen Galatasaray, son dakikalara kadar fırsat arasa da 90 dakika sonunda kazanan taraf PSG oldu.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray 1 puanla A Grubu'nda üçüncü sırada kaldı.



Puanını 6'ya yükselten PSG ise grupta liderlik koltuğuna oturdu.



Aynı gruptaki diğer mücadelede Real Madrid, sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.







CİM-BOM'UN RAKİBİ REAL MADRİD



İlk maçta deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Aslan'ın 1 puanı bulunuyor. Galatasaray, A Grubu'nun üçüncü maçında 22 Ekim'de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılacak.







GALATASARAY: 0 - PARİS SAİNT-GERMAİN:1



CANLI ANLATIM;



MAÇ SONA ERDİ

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

87' Oyunun temposu maçın son bölümünde oldukça düştü.

85' Kullanılan serbest vuruşta savunmamız topu uzaklaştırdı.

85' Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü. PSG sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.Sarı Kart - Marcão

83' PSG'de Di Maria oyundan çıktı yerine Herrera girdi.Ángel Di María - Ander Herrera

Sarı Kart 79' PSG'de Seri'ye faul yapan Di Maria sarı kart gördü.



77' Galatasaray'da Nagatomo çıktı yerine Ömer Bayram girdi.Yuto Nagatomo - Ömer Bayram



76' PSG yine etkili geldi! Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mbappe'nin şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.



75' Di Maria'nın ara pasında sağ kanattan içeri giren Meunier'nin şutu yandan auta çıktı.



72' Galatasaray hızlı atağında sol kanatta topla buluşan Marcao'nun ortası çok kötü bir şekilde üstten auta gitti.



70' PSG'de Sarabia oyundan çıkıyor yerine Moting girdi.Pablo Sarabia - Eric Maxim Choupo-Moting



68' Falcao'nun kullandığı frikik az farkla üstten auta çıktı.



65' PSG, Galatasaray savunmasının arkasına atılan uzun paslarla etkili olmaya devam ediyor.



64' Galatasaray'da bir değişiklik daha! Babel çıktı yerine Andone girdi.Ryan Babel - Florin Andone



62' Galatasaray'da da Belhanda'nın yerine Feghouli oyunda.Younès Belhanda - Sofiane Feghouli



60' PSG'de Icardi çıktı yerine Mbappe girdi.



57' Galatasaray yine etkili geldi! Falcao ceza sahasında topu Babel'e indirdi. Babel'in vuruşunda ise top savunmaya çarptı, ardından kaleci Navas topu kontrol etti.



55' İnanılmaz kaçtı! Falcao'nun kafa vuruşunu PSG savunması topu çizgiden çıkardı



55' İnanılmaz kaçtı! Falcao'nun kafa vuruşunu PSG savunması topu çizgiden çıkardı



52' Maalesef top ağlarımızda! PSG Icardi ile öne geçti.



49' Kullanılan köşe vuruşunda PSG savunması topu uzaklaştırdı.



48' Gole yaklaştık! Seri'nin kullandığı frikikte köşeye giden topu kaleci Navas kornere çeldi.



47' Galatasaray sol çaprazda ceza sahasına girişte frikik kazandı. Tehlikeli olabilecek bir nokta...



İkinci yarı başladı



İLK YARI SONA ERDİ



45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.



42' Galatasaray ilk yarının sonlarına doğru baskıyı yıktı ve hücumda etkili olmaya çalışıyor.



41' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Navas'a faul yapıldığını tespit eden hakem topu PSG'ye verdi.



39' PSG teknik direktörü Tomas Tuchel sarı kart gördü.



38' Gueye uzaklardan şansını denedi ancak Muslera rahat bir şekilde topun hakimi oldu.



30' Geride kalan yarım saatlik dilimde Galatasaray'ın 3'lü savunması PSG'yi durdurmakta etkili oldu ancak topun genel hakimi Fransız ekibi...



26' Ceza sahasına doğru atılan uzun pası Mariano kafasıyla kesmek istedi. Muslera'dan önce Bernat araya gerip vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.



23' PSG'nin kullandığı köşe vuruşunda Gueye kafa vuruşunu yaptı yerden sekerek gelen topu Muslera kontrol etti.



17' Tek paslarla PSG ceza sahasına sokulan Galatasaray'da Seri'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla auta gitti.



15' Galatasaray savunmadan çıkarken çok hata yapıyor. Bu yüzden PSG sık sık Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalayıp tehlikeler üretiyor.



14' Belhanda'nın hatalı pasının ardından Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalayan PSG'de Icardi, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera parmaklarıyla topa dokundu, ardından topu önünde bulan Sarabia'nın vuruşu ise yan ağlarda kaldı.



12' Mariano sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Belhanda'ya doğru bir ara pas attı. Marquinhos ile ikili mücadeleye giren Belhanda ise rakibine faul yaptı.



8' Galatasaray'ın bu dakikada ön alanda şiddetli baskısı vardı. Bu baskı tribünlerden alkış aldı.



7' PSG'de Mauro Icardi, Fernando Muslera'ya yaptığı tehlikeli hareketin ardından sarı kart gördü.



6' Donk sol kanattan savunma arkasına doğru koşan Nagatomo'nun önüne uzun bir pas gönderdi. Nagatomo'nun yaptığı orta ise doğrudan auta gitti.



4' Galatasaray kale vuruşlarını uzun vurarak oynamayı tercih ediyor. PSG'nin ön alan baskısı mevcut.

2' Galatasaray karşılaşmaya sürpriz bir şekilde 5-3-2 dizilişiyle başladı. PSG ise 4-3-3 formasyonunu tercih ediyor.



1' Maç başladı.

