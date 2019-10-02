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Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri!

Bu sezon güçlü bir takımla şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e anlaştığı iddia edildi.

Spor / 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:26
Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri!

Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde 'Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve çocukluğunda taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacak. Emery, onu transfer dönemine kadar ya oynatır ya da yedek soyundurur.' ifadelerini kullandı.



TAKIMDAN AYRILACAĞI KONUŞULUYORDU

Topçular'daki sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan ancak bitmek bilmeyen sakatlıkları ve kötü performansı nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki 10 numaranın haftalık 350 bin sterlinlik maaşı da en çok tartışılan konuların başında geliyor. Ada basını, Arsenal yönetiminin menajer Unai Emery'nin planlarında yer almayan yıldız ismi gönderebilmek için maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazmıştı.

ÖZİL TT LİSTESİNE ÇIKTI

Fenerbahçe taraftarı Özil transfer haberinin gündeme gelmesinin ardından Twitter'dan binlerce paylaşımda bulundu.





Mesut ÖzilTelevizyonFenerbahçeİngiltereSüper Lig


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