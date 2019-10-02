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Babel tepkilere dayanamadı sosyal medya hesabını kapattı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçı sonrası Instagram hesabını kapattı.

Spor / 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:42
Babel tepkilere dayanamadı sosyal medya hesabını kapattı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Babel, mücadelenin ardından dikkati çeken bir harekete imza attı.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabını kapattı.

Babel'in PSG karşısında yaşanan gol pozisyonunda müsait olan Belhanda'ya pas atmaması taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Babel, ikinci yarıdaki etkisiz oyunu nedeniyle 64. dakikada yerini Andone'ye bıraktı.


InstagramBabelRyan BabelGalatasaray


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