Babel tepkilere dayanamadı sosyal medya hesabını kapattı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Babel, mücadelenin ardından dikkati çeken bir harekete imza attı.



Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabını kapattı.



Babel'in PSG karşısında yaşanan gol pozisyonunda müsait olan Belhanda'ya pas atmaması taraftarın büyük tepkisini çekmişti.



Mücadeleye ilk 11'de başlayan Babel, ikinci yarıdaki etkisiz oyunu nedeniyle 64. dakikada yerini Andone'ye bıraktı.





