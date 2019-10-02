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Abdülkadir'in sözleşmesi 2025'e uzatıldı!

Trabzonspor genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün maaşına yüzde 130 zam yaparak, maaşını 2.3 milyon TLden 5.5 milyon TL'ye yükseltti.

Spor / 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:06
Abdülkadir'in sözleşmesi 2025'e uzatıldı!

Trabzonspor, son dönemde genç oyuncuların maaşında iyileştirmeye gidiyor.

Başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmelerini uzatarak maaşlarına zam yapıldı.



YENİ SÖZLEŞME VE ZAM

Genç oyuncularının performanslarını bu şekilde ödüllendiren bordo-mavili yönetim, Abdülkadir Ömür'le de anlaştı.

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği sakatlık nedeniyle menisküs ameliyatı olan 20 yaşındaki yetenekli futbolcu, yeni kontratla birlikte moral de buldu.

Birkaç ay daha sahalardan uzak kalacak olan Abdülkadir'in maaşı 2 milyon 300 bin liradan, 5 milyon 500 bin liraya yükseltilecek.

Yaklaşık yüzde 130 zam alacak olan genç yıldızın, 2022'de bitecek sözleşmesi de 2025'e kadar uzatılacak.



TrabzonsporParmakMenisküs


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