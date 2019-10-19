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Süper Lig'de gol yağmuru

Süper Lig'in 8. Haftası adeta gol yağmuruna sahne oldu. Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'ya 4-1 kazanırken, Antalya deplasmanına giden Gençlerbirliği, 6 golle rakibinden 3 puanı aldı.

Spor / 19 Ekim 2019 Cumartesi 20:55
Süper Lig'de gol yağmuru

Süper Lig'in 8. Haftası adeta gol yağmuruna sahne oldu. Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'ya 4-1 kazanırken, Antalya deplasmanına giden Gençlerbirliği, 6 golle rakibinden 3 puanı aldı.

Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sörloth, 14. dakikada Sturridge, 76. dakikada Sosa ve 81. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 54. dakikada Jefferson attı.

Ayrıca karşılaşmanın 84. dakikasında Kayode direkt kırmızı kart görerek, Gaziantep'i 10 kişi bıraktı.

Gençlerbirliği Antalya'da 6 attı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup eden Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenerken, 3 gol atan Portekizli futbolcu Daniel Candeias, maçın yıldızı oldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin diğer golleri Giovanni Sio (2) ve Bogdan Stancu'dan gelirken, Antalyaspor'da Bahadır Öztürk 23. dakikada kırmızı kart gördü.

Antalyaspor'u farklı geçen Gençlerbirliği, böylece bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Gençlerbirliği, ilk 7 haftada 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Antalyaspor galibiyetiyle morallenen başkent temsilcisi, puanını 6'ya yükseltti.

Kırmızı KartBogdan StancuTrabzonsporGençlerbirliğiAntalyaspor

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