Başkent'te gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.



Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona ererken Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, maçın 76. dakikasında aynı dakika içinde gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart ile oyundan atıldı.



Beşiktaş, deplasmanda gol yemediği ilk maçı geride bırakırken 9 puanda kaldı.



Ankaragücü ise iç sahada gol yemediği ilk maçı oynadı. Başkent ekibininde ligte 9 puanı bulunuyor.