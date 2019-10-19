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Anadolu Efes İspanya'da kazandı

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 83-78 mağlup etti.

Spor / 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:59
Anadolu Efes İspanya'da kazandı

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 83-78 mağlup etti.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Valencia Basket, ilk çeyreğini 27-23 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 46-39 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve daha organize hücumlar gerçekleştiren Anadolu Efes, üçüncü periyotu 69-63 önde kapattı. Son çeyrekte de aradaki skor farkını koruyan konuk ekip, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Valencia Basket ise üçüncü mağlubiyetini aldı.

ValenciaAnadolu EfesİspanyaAvrupa Ligi

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