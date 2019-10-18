Süper Lig’in 8. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç kadrosunu belirledi. 21 kişilik kadroda sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Oğuzhan Özyakup yer almadı. Cezasını tamamlayan Elneny ise bu maçta forma giyebilecek. Zorlu deplasman öncesinde Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı için birçok alternatif kadro belirledi. Son lig maçında Diaby ve Lens’in olumlu performansları deneyimli çalıştırıcının yüzünü güldürürken, Alanya karşısında bekleneni veremeyen ancak Sırbistan Milli Takımı’nda başarılı performans sergileyen Adem Ljajic’in bu mücadelede ilk 11’de olması bekleniyor.



HENÜZ PUAN ALAMADI



Beşiktaş bu sezon deplasman maçlarında henüz puan alamadı. Siya-beyazlı takım, geride kalan 3 dış saha mücadelesinde Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ya 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 10 gol görürken, rakip filelere ise yalnızca 3 gol attı. Deplasman şanssızlığını kırmak isteyen siyah-beyazlılar, son maçta lider Alanyaspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyetle, Başkent’e moralli gidiyor. Alanyaspor galibiyetinin ardından zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını da azaltmayı başaran Kara Kartal, bu maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmenin hesapları içinde. Bugüne kadar Ankaragücü ile 122 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, bu maçların 83’ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Ankaragücü 13 kez kazanırken, 26 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



İki ekip, Ankara’da ise 60. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 59 müsabakada Beşiktaş 30 galibiyet alırken, Ankaragücü de 11 maçta sahadan mutlu ayrıldı. 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Eryaman Stadı’nda yarın saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak.



SİYAH-BEYAZLILARIN ANKARA’DA SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:



"Karius - Douglas, Vida, Necip (Roco), Caner - Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Lens - Burak Yılmaz."



KAMP KADROSU



Beşiktaş’ın 21 kişilik Ankara kafilesinde ise şu isimler bulunuyor:



"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz."



(Bozhan Memiş/İHA)