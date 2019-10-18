Galatasaray, Sivasspor engelini geçti

Süper Lig'de 8. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım rakibini 3-2 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 21 ve 42. dakikada penaltıdan Florin Andone ve 74. dakikada Ryan Babel kaydetti. Sivasspor'un golleri 69. dakikada Arouna Kone ve 84. dakikada Endoğan Yeşilyurt'tan geldi.



GALATASARAY, HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK



Sivasspor'da Cofie 51. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Puanını 13'e yükselten Galatasaray, önümüzdeki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 12 puanda kalan Demir Grup Sivasspor ise Antalyaspor'u sahasında konuk edecek.







FEGHOULİ VE FALCAO KADRODA YOK



Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı. Cezayir Milli Takımı'ndan 2 gün önce dönen Feghouli, dinlendirilirken, aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı. Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde forma giyen Yuto Nagatomo da yedek kulübesinde yer aldı.



