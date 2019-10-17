Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü İstanbul'da oynayacağı üçüncü hafta maçının biletleri satışa çıkarıldı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakanın biletlerinin 175 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlarla Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulduğu belirtildi.



Bilet satışlarının, bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, yarın saat 11.00'de sadece GS logolu passolig kartlarına satış yapılacağı kaydedildi. Ayrıca, 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerlerin satışa açılacağı duyuruldu.



Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 1500 lira



Kategori 2: 1300 lira



Kategori 3: 1200 lira



Kategori 4: 1000 lira



Kategori 5: 900 lira



Kategori 6: 700 lira



Kategori 7: 500 lira



Kategori 8: 400 lira



Kategori 9: 350 lira



Kategori 10: 200 lira



Kategori 11: 175 lira



Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira