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Türkiye, Fransa'dan 1 puanla döndü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile Türkiye 1-1 berabere kaldı.

Spor / 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25
Türkiye, Fransa'dan 1 puanla döndü
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2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransa'nın golünü 76. dakikada Olivier Giroud, kaydetti. A Millilere 1 puanı getiren gol, 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Bu sonuçla A Milli Takımımız gruptaki puanını 19'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Milliler, kazandıkları 1 puanla  EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı.



H GRUBU PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE/ 19 puan

2- Fransa/ 19 puan

3- İzlanda/ 15 puan

4- Arnavutluk/ 12 puan

5- Andorra/ 3 puan

6- Moldova/ 3 puan

KALAN MAÇLAR TÜRKİYE

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

FRANSA

14 Kasım: Fransa - Moldova

17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

İZLANDA

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Moldova - İzlanda

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