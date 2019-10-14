Türkiye, Fransa'dan 1 puanla döndü

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransa'nın golünü 76. dakikada Olivier Giroud, kaydetti. A Millilere 1 puanı getiren gol, 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Bu sonuçla A Milli Takımımız gruptaki puanını 19'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.



Milliler, kazandıkları 1 puanla EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı.







H GRUBU PUAN DURUMU



1- TÜRKİYE/ 19 puan



2- Fransa/ 19 puan



3- İzlanda/ 15 puan



4- Arnavutluk/ 12 puan



5- Andorra/ 3 puan



6- Moldova/ 3 puan



KALAN MAÇLAR TÜRKİYE



14 Kasım: Türkiye - İzlanda



17 Kasım: Andorra - Türkiye



FRANSA



14 Kasım: Fransa - Moldova



17 Kasım: Arnavutluk - Fransa



İZLANDA



14 Kasım: Türkiye - İzlanda



17 Kasım: Moldova - İzlanda

