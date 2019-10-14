Türkiye, Fransa'dan 1 puanla döndü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile Türkiye 1-1 berabere kaldı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransa'nın golünü 76. dakikada Olivier Giroud, kaydetti. A Millilere 1 puanı getiren gol, 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Bu sonuçla A Milli Takımımız gruptaki puanını 19'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Milliler, kazandıkları 1 puanla EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı.
H GRUBU PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE/ 19 puan
2- Fransa/ 19 puan
3- İzlanda/ 15 puan
4- Arnavutluk/ 12 puan
5- Andorra/ 3 puan
6- Moldova/ 3 puan
KALAN MAÇLAR TÜRKİYE
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye
FRANSA
14 Kasım: Fransa - Moldova
17 Kasım: Arnavutluk - Fransa
İZLANDA
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Moldova - İzlanda