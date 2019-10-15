Fransa Spor Bakanı Maracineau'dan Skandal Çağrı

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda dün Fransa maçında atılan gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Takım'ın futbolcularının spor ruhuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek, oyunculara UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etti.



Maracineau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünkü karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı gönderen milli futbolcuların spor ruhuna aykırı davrandığını iddia etti.



Fransız Bakan, UEFA'dan milli sporculara "örnek ceza" verilmesini istedi.



Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Stadı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek kupayı müzesine götüren Fransa'nın futbolcularından Antoine Griezmann, maçın ardından düzenlenen madalya töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı vermesi dikkati çekmişti.



Griezmann, Elysee Sarayı'nda 4 Haziran'da düzenlenen törende Macron'a yeniden asker selamı vermişti.



Fransız basının da Griezmann'ın Macron'a verdiği asker selamını görmezden gelmesi dikkati çekti.



