Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fransa Spor Bakanı Maracineau'dan Skandal Çağrı

Fransa Spor Bakanı Maracineau, Fransa maçında gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularına, spor ruhuna aykırı davranış gerekçesiyle UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etti.

Spor / 15 Ekim 2019 Salı 15:12
Fransa Spor Bakanı Maracineau'dan Skandal Çağrı

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda dün Fransa maçında atılan gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Takım'ın futbolcularının spor ruhuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek, oyunculara UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etti.

Maracineau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünkü karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı gönderen milli futbolcuların spor ruhuna aykırı davrandığını iddia etti.

Fransız Bakan, UEFA'dan milli sporculara "örnek ceza" verilmesini istedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Stadı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek kupayı müzesine götüren Fransa'nın futbolcularından Antoine Griezmann, maçın ardından düzenlenen madalya töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı vermesi dikkati çekmişti.

Griezmann, Elysee Sarayı'nda 4 Haziran'da düzenlenen törende Macron'a yeniden asker selamı vermişti.

Fransız basının da Griezmann'ın Macron'a verdiği asker selamını görmezden gelmesi dikkati çekti.

Rusya Devlet BaşkanıDünya KupasıFransa CumhurbaşkanıElysee SarayıAvrupa Futbol Şampiyonası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar