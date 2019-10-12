Beyaz Gazete Ana Sayfa

UEFA'dan skandal Türkiye açıklaması

UEFA, A Milli Takımımızın Arnavutluk maçında attığı golün ardından yaptığı gol sevincini inceliyor.

Spor / 12 Ekim 2019 Cumartesi 22:11
UEFA'dan skandal Türkiye açıklaması

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede golün ardından oyuncularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize gönderdiği selam, UEFA'da inceleniyor.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığını inceleyeceğini söyledi.

'PROVOKASYON OLABİLİR'

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.

ArnavutlukİletişimİtalyanProvokasyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar