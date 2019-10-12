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Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra akşam ilk antrenmanına çıktı.

Spor / 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:16
Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba nezaretinde sürdürüyor.

Dün Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Aybaba, akşam saatlerinde ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, antrenman öncesi futbolcular ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.

(AG-Y)

İstikbal MobilyaSüper LigToplantıSamet Aybaba


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