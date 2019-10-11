Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri 7. hafta mücadelesinde Arnavutluk'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 kazandık ve EURO2020 yolunda kritik bir galibiyet daha aldık.



Millilerimiz, son paslarda başarılı olamadığı ve pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmada son dakikaya kadar çok zorlandı. Galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.







Bu sonucun ardından A Milli Takımımız puanını 18 yaptı ve liderliğini korudu. Arnavutluk ise 10 puanla 4. basamakta yer aldı.



Grubun 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile karşılaşacakken, Arnavutluk da deplasmanda Moldova'ya konuk olacak

