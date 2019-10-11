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Enver Cenk'in 'Barış Pınarı Harekatı' Paylaşımı Almanları rahatsız etti

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli’de forma giyen Enver Cenk Şahin, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı için destek mesajı paylaştı. Şahin’in bu paylaşımı hem kulübünü hem de Alman taraftarları rahatsız etti.

Spor / 11 Ekim 2019 Cuma 15:02
Enver Cenk'in 'Barış Pınarı Harekatı' Paylaşımı Almanları rahatsız etti

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de top koşturan Enver Cenk Şahin'den geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle' ifadelerini kullandı.

Kulübü ve taraftarı rahatsız etti

Enver Cenk'in bu paylaşımından hem kulübü hem de Alman taraftarlar rahatsızlık duydu. St. Pauli, konuya ilişkin, 'Bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktayız. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın'' sözlerine yer verdi.

Taraftar gurubu da tecrübeli futbolcunun Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek mesajından sonra bir yazılı açıklama yaparak, şunları söyledi:

'Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St. Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'

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