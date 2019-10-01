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Gökmeydan spor kulübünün madalya başarısı

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, Ankara’da düzenlenen şampiyonadan madalya ile döndü.

Spor / 01 Ekim 2019 Salı 10:42
Gökmeydan spor kulübünün madalya başarısı

Türkiye Badminton Federasyonu’nun, 4 ay önce hayatını kaybeden badminton veteran sporcusu ve aynı zamanda Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Baha Tekin anısına düzenlediği badminton turnuvası sona erdi. 2 gün süren turnuvada, 35’den 70’e yaş grupları olmak üzere 70 veteran sporcu 5 kategoride yarıştı. Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, badminton branşında ilk madalyasını 40+ tek kadınlarda Bahar Dalçın ile aldı. Gökmeydan Spor Kulübü Badminton Antrenörü Elif Çatal, "Rahmetli Baha Tekin anısına düzenlenen organizasyona, Gökmeydan Spor Kulübü’müzden 2 sporcu ve 1 antrenör ile ilk kez katılım sağladık. Buraya katılan diğer sporcuların hepsi yıllardır badmintonun içinde yer alan dereceli sporculardı. Bunların içinden Bahar Dalçın; +40 yaş tek kadınlarda, toplamda 8 maç yaparak, üçüncülük madalyası aldı. Turnuvada; diğer veteran sporcumuz Adnan Çatal da, +50 yaş mixte, beşinci oldu. Bundan sonraki organizasyonlarda kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

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