Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında oynayacağı Paris Saint Germain maçının 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, ligdeki Fenerbahçe karşılaşmasına göre 2 değişiklik yaptı. Fenerbahçe derbisinde oynayan Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'nin yerine Seri ve Ryan Donk 11'de görevlendirildi. Lemina ayrıca sakatlığından dolayı 18 kişilik kadroda da yer almadı.



İLK 11 VE YEDEKLER



Sarı-kırmızılılar, PSG karşısına; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven N'zonzi, Jean Micahel Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile çıkacak.



Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Florin Andone ve Sofiane Feghouli görev bekleyecek.



GALATASARAY: 0 - PARİS SAİNT-GERMAİN:1



CANLI ANLATIM;



52' Maalesef top ağlarımızda! PSG Icardi ile öne geçti.



49' Kullanılan köşe vuruşunda PSG savunması topu uzaklaştırdı.



48' Gole yaklaştık! Seri'nin kullandığı frikikte köşeye giden topu kaleci Navas kornere çeldi.



47' Galatasaray sol çaprazda ceza sahasına girişte frikik kazandı. Tehlikeli olabilecek bir nokta...



İkinci yarı başladı



İLK YARI SONA ERDİ



45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.



42' Galatasaray ilk yarının sonlarına doğru baskıyı yıktı ve hücumda etkili olmaya çalışıyor.



41' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Navas'a faul yapıldığını tespit eden hakem topu PSG'ye verdi.



39' PSG teknik direktörü Tomas Tuchel sarı kart gördü.



38' Gueye uzaklardan şansını denedi ancak Muslera rahat bir şekilde topun hakimi oldu.



30' Geride kalan yarım saatlik dilimde Galatasaray'ın 3'lü savunması PSG'yi durdurmakta etkili oldu ancak topun genel hakimi Fransız ekibi...



26' Ceza sahasına doğru atılan uzun pası Mariano kafasıyla kesmek istedi. Muslera'dan önce Bernat araya gerip vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.



23' PSG'nin kullandığı köşe vuruşunda Gueye kafa vuruşunu yaptı yerden sekerek gelen topu Muslera kontrol etti.



17' Tek paslarla PSG ceza sahasına sokulan Galatasaray'da Seri'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla auta gitti.



15' Galatasaray savunmadan çıkarken çok hata yapıyor. Bu yüzden PSG sık sık Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalayıp tehlikeler üretiyor.



14' Belhanda'nın hatalı pasının ardından Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalayan PSG'de Icardi, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera parmaklarıyla topa dokundu, ardından topu önünde bulan Sarabia'nın vuruşu ise yan ağlarda kaldı.



12' Mariano sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Belhanda'ya doğru bir ara pas attı. Marquinhos ile ikili mücadeleye giren Belhanda ise rakibine faul yaptı.



8' Galatasaray'ın bu dakikada ön alanda şiddetli baskısı vardı. Bu baskı tribünlerden alkış aldı.



7' PSG'de Mauro Icardi, Fernando Muslera'ya yaptığı tehlikeli hareketin ardından sarı kart gördü.



6' Donk sol kanattan savunma arkasına doğru koşan Nagatomo'nun önüne uzun bir pas gönderdi. Nagatomo'nun yaptığı orta ise doğrudan auta gitti.



4' Galatasaray kale vuruşlarını uzun vurarak oynamayı tercih ediyor. PSG'nin ön alan baskısı mevcut.

2' Galatasaray karşılaşmaya sürpriz bir şekilde 5-3-2 dizilişiyle başladı. PSG ise 4-3-3 formasyonunu tercih ediyor.



1' Maç başladı.

