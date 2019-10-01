Beyaz Gazete Ana Sayfa

Elazığspor'a alt yapıdan gelen genç oyuncular katkı sağlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Elazığspor’da, transfer yasağı nedeniyle altyapıdan takviye edilen genç oyuncuların başarılı performansı dikkat çekti.

Spor / 01 Ekim 2019 Salı 11:17
Elazığspor'a alt yapıdan gelen genç oyuncular katkı sağlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve son olarak ligin 5. haftasında sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan B.Elazığspor’da, transfer yasağı nedeniyle altyapıdan A takıma çıkarılan genç oyuncular, performanslarıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Takımın ağabeyleri Serdar Özbayraktar, Kadir Bekmezci, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel ve Murat Ceylan haricindeki tüm kadrosu altyapıdan gelen futbolculardan oluşan bordo beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Elazığspor’un son iki maçına altyapıdan alınan gençler doğrudan takıma katkı katkı sağladı. Kırşehir Belediyespor deplasmanında 68. dakikada galibiyet golünü 17 yaşındaki Muhammed Düzgüner atarken, Bandırmaspor maçında 90. dakikada kazanılan frikiki 20 yaşındaki Selim Enes Özeren filelere gönderdi ve takımının 1 puan almasını sağladı.Altyapıdan alınan Muhammed ve Selim Enes iki maçta takıma 4 puan kazandıran isimler oldu.

Yine, kalede Ahmet Doğan, Ali Karataş, savunma da Murathan Özen, Onur Alsu, orta saha da Kadir Taşoğlu ve İzzet Topatar sergiledikleri performansla göz doldurdu.

Murat CeylanBelediyesporBandırmasporBeraberlikAhmet Doğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar