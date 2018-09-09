Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de konuk ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 16 Eylül Pazar günü saat 20.00'de mücadele edecek.



Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının programı ise şu şekilde:



14 Eylül Cuma



20.00 Galatasaray - Kasımpaşa



15 Eylül Cumartesi



17.00 Sivasspor - Alanyaspor



20.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor



20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor



16 Eylül Pazar



17.00 Demir Grup Sivasspor - B.B. Erzurumspor



17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor



20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor



20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe



17 Eylül Pazartesi



20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor