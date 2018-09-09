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Semih Şentürk futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 numarası Alex de Souza, aktif futbol hayatına nokta koyma kararı alan Semih Şentürk hakkında duygusal bir paylaşımda bulundu.

Spor / 09 Eylül 2018 Pazar 01:27
Semih Şentürk futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza, Semih Şentürk hakkında duygusal bir paylaşımda bulundu. Semih Şentürk'ün aktif futbol hayatına nokta koyduğu bilgisini paylaşan unutulmaz 10 numara, her fırsatta çok iyi anlaştığı ve çok iyi dost olduklarını ifade ettiği Semih Şentürk'e kişisel Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı. İşte o mesaj:

“Semih'le 2004 senesinde tanıştık. Atak elemanlarımız PVH ve Nobre'ydi. 2004 devre arasında Nicolas Anelka aramıza katıldı, Pierre sakatlandı. Semih de orada aramızdaydı. Semih'in antremanlardaki alan kovalayalıp hareketlenmeri ve son toplardaki becerisi çok ama çok dikkatimi çekiyordu.

Daha sonraları Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow ve niceleri geldi. Ama Semih çalışmaya devam ediyordu. Ne zaman saha içinde görev gelse ondan bekleneni her zaman yapıyordu. Hiç unutmuyorum Zico geldiğinde bana iki şey söyledi 1-) Alex yeni kaptan sensin 2-) Türk oyuncuları tanımamda bana yardımcı ol çünkü Türkleri iyi tanımam lazım. Zico'dan Semih'i dikkatle izlemesini, buna fazlasıyla değer olduğunu söylemiştim. Ve Zico bunu uyguladı. Özellikle Brezilyalı oyuncular Semih ile oynamaktan büyük keyif alıyorlardı. Çok ama çok iyiydi.

Ben Semih ile birlikte oynamaya bayılıyordum. İlk günümden son günüme kadar benim yanımda oldu, benim Türk gibi olmama yardımcı olanlardan oldu. Bana hep yardımcı oldu. Bugün onunla telefonda konuşurken çok duygulandım. Futbol'u bıraktığının haberini bana verdi ve o anda beraber yaşadığımız bir çok duygu, beraber yarattığımız bir çok atak gözümün önünde canlandı. Semih, seni çok seviyorum kardeş. Sana artık saha dışı hayatında dünyalar dolusu şans diliyorum. #Seninhayranınım”


InstagramSemih ŞentürkDeividKezmanNicolas Anelka


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