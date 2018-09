Lucescu ayrılığı ilk kez dillendirdi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve oyunculardan Oğuzhan Özyakup, İsveç ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup müsabakası öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Lucescu'nun açıklamalarından satırbaşları:



'Rusya maçından sonra ne yapmak istediğimizi, ne planladığımızı söylemiştim. Ne dedim, 'Yeni bir ekip kuruyoruz. Geçmişteki futbolcuların seviyelerini yukarı çekebilecek, daha güzel günler için ekip kuruyoruz.' İlk hedefimiz bu! İkinci hedefimiz; teknik oyuncularımız var, oyunun kontrolünü tutacak, fizik gücümüz yok çünkü, öyle güçlü oyuncularımız var, Emre, Hakan, Yunus ile ufak, teknik, hızlı oyuncularla bir oyun stili kurmak ve sonuç elde edebilmek. Oyuncularımız beğenildi, yurt dışına gitti ama daha kendi takımlarında oynamıyorlar. Cengiz, Çağlar, Emre Mor, Enes, Hakan gibi. Her maçta 11 oynamak hedefleri olmalı. Zeki Lille'de 11'de oynuyor. Hep orada kalmasını istiyorum. Bunların hepsi zaman istiyor.







'BECEREMEZSEM ALLAH'A ISMARLADIK'



Milli maçlardan 2-3 gün önce toplanıyor bu ekip. Herkes kendi kulübünden, kendi liginden bir sorunla geliyor. Bizim burada istediğimiz şey, uzun süreli bir grup yaratmak. Kolay değil! Bu oyuncularımız genç oyuncular, Sabretmek ve güven vermek gerekiyor. Bu oyuncular, çok iyi oyuncular. Ben buna inanıyorum. Becerebilirsem herkes için çok iyi olacak. Beceremezsem Allah'a ısmarladık!



'5-6 yıllık geleceğini görebileceğimiz, rekabetçi bir ekip kuracağız. Tabii ki hata yapmaya devam ediyoruz. Uluslararası maçlarda 2-3 gün içinde toplanıyor bu ekip. Herkes kendi takımından, farklı liglerden geliyor. Ama bizim burada yaratmaya çalıştığımız, uzun süre birlikte oynayan bir takım yaratmak. Bu yüzden ikinci yarıda Rusya'ya karşı oynadığımız oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Büyük hatalar yaptık. Konfeti oyuncularımızı etkiledi. Bu yüzden kaydı oyuncular. İkinci golde bir anlaşmazlık oldu. Birkaç tane gol pozisyonu yarattık. Bunlar genç, bunlara inanmak, güven aşılamak lazım.



İyi bir oyuncu grubuyla sahadayım. Değişik ülkelerden, farklı futbol kültürlerinden geliyorlar. Bir antrenör için çok basit 2-3 tane oyuncudan kurulu bir takım yaratmak. 15-16 yaşından itibaren her kategoride beraber oynayan, 20-21 yaşlarına geldiğinde, İzlanda gibi, İsviçre gibi oluyor. Böyle olmalı. İspanya gibi büyük futbol ülkesi, milli takım Real Madrid ve Barcelona'dan kurulu. Kazanmaya alışmış bir takım. Hepsi aynı stilde oynuyor. Arnavutluk'a bakarsanız, tüm oyuncuları İtalya'da oynuyor. Bu oyuncuları o seviyeye çıkartmak lazım. Ben inanıyorum, onlar bu seviyeye çıkacak. Eğer becerebilirsem herkes mutlu olacak. Ben kendimi adapte etmeye çalışıyorum, elimdeki oyuncu grubunun seviyesine adapte etmeye çalışıyorum. Ondan sonrasında değişik kararlar var. Son kez açıklıyorum, hedeflerimiz bunlar.'







'KALECİ YOK, NE YAPALIM!'



Harun Tekin'in Fenerbahçe'de sürekli ilk 11 oynamasını bekliyorum. Kaleci yok, ne yapalım... Volkan vardı, yediği hatalı golden sonra Başakşehir'de de oynamıyor. Yarın kalede Sinan oynayacak. Brugge'deki hocasıyla görüştüm. Alper Boğuşlu'yu izlemesi için gönderdim.



Her oyuncumun milli takıma kalpten gelmelerini istiyorum. 8 oyuncu, mayıs ayında bilmediğim nedenlerden ötürü gelmediler.



Rusya maçında konfetilerle dolu bir sahada oynadık. Yediğimiz ilk golde Serdar Aziz konfetilerin üstünden atladı. Kendisiyle konuştum. Ayakkabısının içi konfeti doluydu.'







'BENİM BAŞLANGICIM MART AYIYDI'



Milli takıma geldiği süreçten bu yana millilerin istediği sonuçları alamaması üzerine gelen bir soruya yanıt veren Rumen çalıştırıcı, 'Sizin bu hesaplamaları yapmamanız lazım. Şu an aramızda olmayan bazı oyuncularla başlamıştık. Benim için başlangıç Mart ayıydı, diğerlerini saymamanız lazım. Biz Mart ayında iyi başladık. Karadağ'ı yenebilirdik, son anda gol yedik. Tunus keza berabere bitti, Rusya'da da kazanabilirdik. Oyunumuza bakalım, nereye geldiğimize. Ben bütün oyuncularımızın, kalpleriyle milli takıma gelmelerini istiyorum ki geliyorlar. İş için değil, kontrat için değil' diyerek sözlerini noktaladı.