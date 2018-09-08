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TFF'den taraftara teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ile oynanan mücadelede Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne gelerek Milli Takımı yalnız bırakmayan futbolseverlere teşekkür etti.

Spor / 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:06
TFF'den taraftara teşekkür

UEFA Uluslar B Ligi’nde Türkiye’nin Rusya ile Trabzon’da oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıları desteklemek için Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne gelen taraftarlara TFF’den teşekkür geldi. TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya ile oynadığı müsabakada Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. UEFA EURO 2024’e aday Trabzon şehrimiz, Milli Takım taraftarlığı ve milli ruhun coşkusuyla Ay-Yıldızlılara destek olup örnek bir tavır sergilemiştir. A Milli Takımımızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Trabzon halkımıza şükranlarımızı sunar; başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor Kulübü’ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz."

Milli TakımTrabzonsporŞenol GüneşRusya


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