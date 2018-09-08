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İsveç maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Spor / 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:12
İsveç maçının hakemi belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç ile A Milli Futbol Takımı arasında 10 Eylül Pazartesi günü Friends Arena’da oynanacak ve 20.45’te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Hesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Unigo Preieto Lopez de Cerain olacak.

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