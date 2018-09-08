Almanlardan İlkay'a ırkçı saldırı

Geçtiğimiz mayıs ayında Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın yankıları hâlâ sürüyor. Almanları adeta çılgına çeviren o fotoğraftan sonra Mesut Özil Alman Milli Takımı'nı bırakmak zorunda kalırken İlkay Gündoğan ise yoluna devam etmişti.



İLK MAÇTA ISLIKLANDI



UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Almanya-Fransa mücadelede Almanların İlkay'a nasıl bir tepki göstereceği büyük merak konusuydu. Golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede beklenen an, dakikalar 66'yı gösterirken geldi. Bu dakikada Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil olan İlkay, tribünlerin bir bölümünün yoğun ıslık ve yuhalamalarına maruz kaldı.







'ALKIŞLAYANLARIN DA OLMASI MUTLULUK VERİCİ'



İlkay'a gösterilen bu tepki dış basında da büyük bir tepkiyle karşılanırken 27 yaşındaki futbolcu mücadelenin ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.



Manchester City'de forma giyen yıldız isim, tribünlerden gelen tepkiler hakkında şu ifadeleri kullandı:



'Bugün evime gülerek gidebileceğim. Alkışların daha çok olmasından ötürü memnunum. Ben de bunlara cevap verdim ve tamamı ile oyunuma odaklandım.'







JOACHIM LÖW'DEN ISLIKLAYAN TARAFTARLARA TEPKİ



Almanya teknik direktörü Joachim Löw ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



'İlkay'ı ıslıklayan taraftarlar bunu sonlandırmalı. Bir milli takım oyuncusunu hedef almanın kimseye faydası olmaz. İlkay daha ne yapabilir? Almanya'nın değerlerini benimsediğini gösterdi. Burada doğdu, ailesi ve arkadaşları da burada.'