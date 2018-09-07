Schalke 04 - Galatasaray maçı biletleri tükendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Bundesliga takımlarından Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Salı günü Veltins Arena’daki mücadele kapalı gişe oynanacak. Schalke’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile oynanacak müsabakanın bütün biletlerinin tükendiği duyuruldu.



Öte yandan Schalke’nin ilk hafta Porto ve son haftadaki Lokomotiv Moskova maçlarının biletlerinin ise hala satışta olduğunu belirtildi.