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Galatasaray'dan Belhanda açıklaması

Sarıkırmızılı kulübün açıklamasından:'Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda'yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır'.

Spor / 07 Eylül 2018 Cuma 15:16
Galatasaray'dan Belhanda açıklaması

Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda için Fransa temsilcisi Nice'den gelen bedelsiz kiralama teklifinin reddedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın Nice'e transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışı olduğu belirtilerek, başkan Mustafa Cengiz ile Nice Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmadığı kaydedildi.

Fransız kulübünün Belhanda için yaptığı teklifin reddedildiğini aktarıldığı açıklamada, "Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda'yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır." denildi.

Younes BelhandaFransaGalatasaray


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