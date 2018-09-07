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Galatasaray'da forma numaraları belli oldu

2018-2019 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosunda yer alan oyuncuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Spor / 07 Eylül 2018 Cuma 14:03
Galatasaray'da forma numaraları belli oldu

Bu sezon Eurocup’ta da mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Oktay Mahmuti’den boşalan başanternörlük koltuğunu Ertuğrul Erdoğan’a emanet ettikten sonra transferde hareketli günler yaşadı. Takıma birçok isim dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına da başladı.

Aslan’da hazırlıklar devam ederken, kulüp gelecek sezon oynayacak oyuncuların forma numaralarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Galatasaray’da 2018-2019 sezonunda kadroda yer alan basketbolcuların forma numaraları şöyle:

0 - Tai Webster

2 - Aaron Harrison

3 - Marko Arapovic

4 - Emir Gökalp

7 - Nigel Hayes

8 - Can Korkmaz

11 - Ege Arar

12 - Caner Erdeniz

15 - Erol Can Çinko

22 - Ayberk Solmaz

24 - Jaka Klobucar

30 - Zach Auguste

61 - Göksenin Köksal

63 - Serkan Aydın

(Oğuzhan Ort /İHA)

Sosyal MedyaBasketbol TakımıFormaGalatasarayTai


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