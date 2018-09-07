Galatasaray'da forma numaraları belli oldu

Bu sezon Eurocup’ta da mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Oktay Mahmuti’den boşalan başanternörlük koltuğunu Ertuğrul Erdoğan’a emanet ettikten sonra transferde hareketli günler yaşadı. Takıma birçok isim dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına da başladı.



Aslan’da hazırlıklar devam ederken, kulüp gelecek sezon oynayacak oyuncuların forma numaralarını sosyal medya hesabından açıkladı.



Galatasaray’da 2018-2019 sezonunda kadroda yer alan basketbolcuların forma numaraları şöyle:



0 - Tai Webster



2 - Aaron Harrison



3 - Marko Arapovic



4 - Emir Gökalp



7 - Nigel Hayes



8 - Can Korkmaz



11 - Ege Arar



12 - Caner Erdeniz



15 - Erol Can Çinko



22 - Ayberk Solmaz



24 - Jaka Klobucar



30 - Zach Auguste



61 - Göksenin Köksal



63 - Serkan Aydın



(Oğuzhan Ort /İHA)