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Dünya Göçebe Oyunları'nda lider Kırgızistan

Kırgızistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nda Kırgızistan takımı liderliğini sürdürüyor.

Spor / 07 Eylül 2018 Cuma 10:54
Dünya Göçebe Oyunları'nda lider Kırgızistan

80 ülkeden 2 bin atletin, 37 spor dalında mücadele ettiği 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. Kırgızistan'ın Çolpan Ata kentinde yapılan spor müsabakalarında Kırgızistan liderliğini sürdürüyor.

2'nci Rusya, 3'üncü Kazakistan

Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi web sitesinde yer alan haberde, 30 altın, 25 gümüş ve 23 bronz madalya kazanan Kırgızistan milli takımı madalya sayısında önde gittiği bildirildi.

Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi web sitesinde yer alan haberde, 30 altın, 25 gümüş ve 23 bronz madalya kazanan Kırgızistan milli takımının madalya sayısında önde gittiği bildirildi.

Türkiye de 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla 10'uncu sırada bulunuyor.

KırgızistanRusyaBronz Madalya


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