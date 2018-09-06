AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ali Dürüst, spor kamuoyunun gündeminde olan yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamada bulundu.



"Şenol Güneş yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi. Bir başka eski milli takım teknik direktörlerinden Fatih Terim ise yabancı oyuncunun serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Federasyonun bu konudaki görüşü ne olacak?" sorusuna Dürüst, "Federasyonun görüşü Kulüpler Birliğinde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek. Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor." yanıtını verdi.



Ali Dürüst, "Bu konuda Kulüpler Birliğinin sizden talebi nedir?" sorusunu ise, "Daha bir görüşme olmadı. Esas olan kulüplerin federasyonuyuz. Hem Türk futboluna, hem Türk Milli Takımı'na hem de futbolun değerine uygun olacak bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz." şeklinde cevapladı.

