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PFDK cezaları açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Galatasaraylı Belhanda'ya üçer maç men cezası verdi.

Spor / 06 Eylül 2018 Perşembe 16:40
PFDK cezaları açıkladı

Profesyonel Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta oynanan mücadeleler sonucu yapılan sevklerle ilgili kararını verdi.

Trabzonspor - Galatasaray maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda ile bu maçtaki sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen antrenör Hasan Şaş, üçer maç ceza aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir maçındaki hareketleri nedeniyle Emre Belözoğlu'na da 3 maç ceza verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

HASAN ŞAŞ'A 3 MAÇ MEN

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BELHANDA'YA 3 MAÇ MEN

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu YOUNES BELHANDA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Emre BelözoğluKırmızı KartSpor Toto Süper LigLefter KüçükandonyadisMedipol Başakşehir


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