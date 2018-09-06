PFDK cezaları açıkladı

Profesyonel Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta oynanan mücadeleler sonucu yapılan sevklerle ilgili kararını verdi.



Trabzonspor - Galatasaray maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda ile bu maçtaki sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen antrenör Hasan Şaş, üçer maç ceza aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir maçındaki hareketleri nedeniyle Emre Belözoğlu'na da 3 maç ceza verildi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına



HASAN ŞAŞ'A 3 MAÇ MEN



GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



BELHANDA'YA 3 MAÇ MEN



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu YOUNES BELHANDA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.