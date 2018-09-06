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Kucher A takımda

Geçen sezon başında Teknik Direktör Sumudica’nın isteği ile transfer edilen ancak bu sezon teknik patron Ertuğrul Sağlam’ın kadroda düşünmediği ve kendisine kulüp bulması söylenen Oleksandr Mykolayovych Kucher yeniden A takıma katıldı.

Spor / 06 Eylül 2018 Perşembe 15:33
Kucher A takımda

1 ay öncesinde takımdan ayrı kalan ve kendisine kulüp arayan Kucher, istediği imzayı atamayınca Kayserispor'a döndü. Ukrayna Ligi'nden bir takımla ve Süper Lig'den de Bursaspor ile Erzurumspor gündemine giren, ancak anlaşma sağlayamayan 36 yaşındaki Kucher, dün Kayserispor tesislerine gelerek A takımda birlikte idmana çıktı.

Kucher, 'Kayserispor ile kontratım var. Profesyonel futbolcu olarak ben işimi yapacağım. Antrenman yapacağım. Forma bekleyeceğim' dedi.

UkraynaFormaBursasporKayserisporErzurumspor


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