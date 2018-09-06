Kucher A takımda

1 ay öncesinde takımdan ayrı kalan ve kendisine kulüp arayan Kucher, istediği imzayı atamayınca Kayserispor'a döndü. Ukrayna Ligi'nden bir takımla ve Süper Lig'den de Bursaspor ile Erzurumspor gündemine giren, ancak anlaşma sağlayamayan 36 yaşındaki Kucher, dün Kayserispor tesislerine gelerek A takımda birlikte idmana çıktı.



Kucher, 'Kayserispor ile kontratım var. Profesyonel futbolcu olarak ben işimi yapacağım. Antrenman yapacağım. Forma bekleyeceğim' dedi.



