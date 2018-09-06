Erol Bulut'tan futbolcularına uyarı

Beşiktaş maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren sarı-kırmızılılarda Donald dışındaki bütün futbolcular çalışmada yer aldı. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Donald’ın da bugün itibariyle takımla birlikte çalışmalarda yer alacağı ifade edilirken, Beşiktaş maçına kadar bütün futbolcuların hazır hale geleceği belirtildi.



Yapılan taktik antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Konyaspor maçındaki konsantrasyon eksikliğinin bir daha tekrarlanmaması uyarısında bulundu.



Konyaspor maçında kafa olarak milli arayı düşünmenin verdiği rehavetin kurbanı olduklarını söyleyen Bulut, “Sezona iyi başladık ve oynadığımız futbolla da bir çok kişiyi yanılttık. Ancak son oynadığımız Konyaspor maçı bize hiç yakışmadı. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum, o maçı konsantrasyon eksiliğinden dolayı kaybettik. Herkesin kafası, aklı milli aradaydı. Bunun bir kez daha tekrarlamaması konusunda sizleri uyarıyorum. Bizler profesyoneliz. İlk önce işimizi yapacağız” diyerek futbolcularını sert bir şekilde uyardı.



Düz koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çift kaleyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.