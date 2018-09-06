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Diyarbekirspor istediğini aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da Sportif Direktör İsmet Yılmaz, Gölcükspor maçını değerlendirdi.

Spor / 06 Eylül 2018 Perşembe 14:45
Diyarbekirspor istediğini aldı

Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ligin ilk maçında Gölcükspor ile kendi sahalarında karşılaştıklarını ve zorlu geçen maçı 2-1’lik sonuçla kazandıklarını belirtti.

İlk maçların her zaman zor olduğunu kaydeden Yılmaz, “İlkler her zaman zor olur. Bu nedenle Gölcükspor maçı bizim için oldukça zorlu geçti. Ama sahadan istediğimiz sonucu aldık. Maçı kazanmasını bildik” dedi.

Yılmaz, müsabakanın ilk yarısında çok üstün olduklarını ve sonuca bu yarıda ulaştıklarını belirterek, “Özellikle maçın ilk yarısında futbolcu kardeşlerimi oynadıkları güzel futboldan dolayı kutluyorum. Maçın gündüz saatlerinde olması ve sıcaklığın etkisiyle iki takımında zorlandığını gördük. Son 10 dakikada futbolcularımız oyundan düştü. Ama sonuca ulaştık. İstediğimizi sahadan aldık” diye konuştu.

Karşılaşmayı takip eden taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, “Taraftarlarımızı kutlamak lazım. 90 dakika boyunca o sıcak havada hiç susmadan takımlarını desteklerini sundular. Bu nedenle onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, önlerinde zorlu Turgutluspor maçının odluğunu ve deplasmanda yapacakları bu karşılaşmaya kazanmak için hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

TurgutlusporGölcükspor


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