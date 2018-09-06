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Cocu sol beke İsmail Köybaşı'yı koyacak

Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun kalmayan Phillip Cocu'nun milli aranın ardından formayı İsmail Köybaşı'na vereceği öğrenildi.

Spor / 06 Eylül 2018 Perşembe 15:42
Cocu sol beke İsmail Köybaşı'yı koyacak

Sarı-Lacivertlilerde transfer döneminin son günlerinde kadroya 2 orta saha ve 1 forvet transfer edilmişti.

Sol bek pozisyonu için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bu bölgeye transfer yapmamıştı.

Devre arasına kadar kadroda bulunan iki sol bek Hasan Ali ve İsmail ile yola devam edecek olan Cocu, milli maçların ardından bu pozisyona İsmail Köybaşı'yı geçirmeyi düşünüyor.

ÇARE KÖYBAŞI

Ligde oynanan son Bursaspor maçında taraftarın büyük desteğini almasına rağmen Hasan Ali'nin performansını yetersiz bulan Hollandalı çalıştırıcının, Köybaşı'yı bu mevki için hazırladığı öğrenildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Köybaşı'nın, milli aranın ardından oynanacak maçlarda Hasan Ali'den formayı alması bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu, transfer döneminde Süper Lig takımlarından teklifler almış ancak bu teklifler yönetim tarafından kabul edilmemişti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi maçta kadroya giremeyen İsmail, sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor'a karşı ilk 11 başlamış, Fulham ile oynanan ve 3-0 kazanılan mücadelede de 86 dakika oyunda kalmıştı.

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