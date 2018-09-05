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Marcelo Juventus'a gidebilir

Juventus ve Manchester United'ın eski scout şefi Javier Ribalta, İtalyan devinin Marcelo'yu transfer etme şansı olduğunu dile getirdi.

Spor / 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:34
Marcelo Juventus'a gidebilir

Juventus ve Manchester United'ın eski scout şefi Javier Ribalta, Marcelo'yu İtalyan devinin transfer etme şansının olduğunu söyledi.

2012-2017 arası Juventus'ta ve arıdndan 2017/18'de Manchester United'da görev alan ve şu an Zenit'te sportif direktör olarak çalışan Ribalta, 'Juventus yıllarımda Jose Maria Gimenez'i alabilirdik. Sonra Atletico Madrid'e gitti. O ara Gimenez, Danubio'da oynuyordu. Manchester United'da çalıştığım 1 yılda ise Leon Goretzka ile Emre Can'ı bedava getiriyordum. O transferleri de onaylamadılar.' ifaelerini kullandı.

Pogba ile yıllarını hiçbir zaman kesişmediğini söyleyen Ribalta, 'Juventus'un Paul Pogba, Adrien Rabiot ve Marcelo'yu istediği söyleniyor. Açıkçası, bu transferlerden tek mümkün olanı Marcelo. Diğer ikisini transfer edebilmek imkansız hale geldi.' diyerek sözlerini noktaladı.

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