Jose Sosa'ya Ünal Karaman dokunuşu

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da Arjantinli futbolcu Jose Sosa, performansıyla büyüledi. Takımın pas trafiğini yönlendiren ve en çok topla buluşan isim olan Arjantinli oyuncu bordo-mavili takıma geldiği günden bugüne kadar ki bölümde en iyi istatistiğini ortaya koydu. Tam bir maestro gibi sahada hareket eden Sosa, 111 kez topla buluştu. Sahanın her bölgesinde yer olan oyuncu savunmaya da yardım ederek 18 kez rakipten top kaptı.



Geçtiğimiz sezonun üstünde



İtalya’nın Milan takımından bordo-mavili takıma transfer olan Jose Sosa, söz konusu sezonda kendisinden beklenin performansı ortaya koyamamıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Sosa, Yanal’ın ayrılmasından sonra göre gelen Rıza Çalımbay döneminde de arzu edilen seviyeye gelemedi. Arjantinli oyuncu 25 maçta bin 689 dakika sahada kalarak 2 asit yapmıştı. Yüzde 60 pas trafiğiyle oynayan oyuncu bu sezon ise bu rakamın bir hayli üstüne çıkmış durumda.



Topla en çok oynayan oyuncu



Sosa bu sezon ilk 4 maçta topla en çok oynayan oyuncu oldu. 343 kez topla oynayan Arjantinli 249 pasın 210’nu isabetli yaptı. Sezon başı itibariyle 1 asistle oynayan Sosa, 360 dakikada sahada kalan Onur ve Pereira’nın ardından 351 dakika ile sahada en çok kalan oyuncu oldu.



Karaman’nın dokunuşu



Sezon başı göreve gelen Teknik Direktör Ünal Karaman, kamp döneminde yıldız oyuncuyla kurduğu diyaloğun ve dokunuşların karşılığını ise her geçen hafta üstüne koyarak alıyor. Ünal Karaman, kamp döneminde sakatlanan Sosa ile bire bir ilgilenerek moral verdi. Eksiklere rağmen hazırlık maçlarında fazla görev vermeyerek risk etmediği oyuncusunu sezona hazırlayan Karaman, Başakşehir ile oynanan karşılaşmada yüzde 81.8, Sivasspor maçında yüzde 79.5, Ankaragücü maçında yüzde 73.3 ve Galatasaray maçında da yüzde 83.3 pas trafiği sağlayan oyuncusundan önemli bir verim sağladı.