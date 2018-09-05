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Galatasaray Rodriuges'e zam yaptı

Galatasaray, Garry Rodrigues'in 1 milyon 350 bin euro olan yıllık garanti ücretinin, gelecek 3 sezon için 1 milyon 900 bin euro'ya yükseltildiğini açıkladı.

Spor / 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:38
Galatasaray Rodriuges'e zam yaptı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan 21. şampiyonlukta önemli rol oynayan Garry Rodrigues'in maaşına zam yapıldığını bildirdi.

Yeşilburun adalı futbolcu, gösterdiği performansla sarı-kırmzılı taraftarın gönlü kazanmıştı. Galatasay yönetimi de başarılı fubolcuyu yıllık ücretinde iyileştime yaparak ödüllendirdi.

1.9 MİLYON EUROYA ÇIKARILDI

Galatasaray, 3 yıl daha sözleşmesi olan Garry Rodrigues'in 1,350 milyon euro olan yıllık ücretinin 1,9 milyon euroya yükseltildiğini borsaya bildirdi.



Öte yandan Garry Rodrigues, yapılan bu iyileştirmenin ardından Galatasaray'da en çok maaş alan 11. oyuncu oldu

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 &euro; olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 &euro; olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

EuroGalatasaray


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