Beyaz Gazete Ana Sayfa

UEFA'dan Fatih Terim'e doğum günü mesajı

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 65. doğum gününü kutladı.

Spor / 04 Eylül 2018 Salı 14:46
UEFA'dan Fatih Terim'e doğum günü mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından Fatih Terim ile Galatasaray Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde edilen şampiyonluğun kutlama fotoğrafı paylaşıldı.

'İmparator Fatih Terim, bugün 65 yaşında.' denilen paylaşımda, 'Fatih Terim, Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndan çıkarabilecek mi?' ifadeleri kullanıldı.

Bu arada FIFA'nın resmi Twitter hesabında da Fatih Terim'in yanı sıra bugün doğum günü olan futbol adamları için kutlama mesajı yer aldı.

Doğum GünüFutbol TakımıSpor Toto Süper LigFatih TerimGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar