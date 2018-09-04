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Transferde 5 kulüp zarar etti

Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer sezonunda gerçekleşen transferlerde gelir gider tablosu incelendiğinde 9 takım kar ederken, 6 takım da zarar etti. 3 kulübün ise gelir-gider dengesinin eşit olduğu gözlendi.

Spor / 04 Eylül 2018 Salı 11:26
Transferde 5 kulüp zarar etti

Süper Lig'de yaz transfer sezonunun bitmesinin ardından takımlar kadrolarını oluşturdu. Bu sezonda yapılan transferler sonucu Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Galatasaray ve Alanyaspor kar ederken, BB Erzurumspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe bu transfer sezonunda zarar etti. Ankaragücü, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ise gelir-gider dengesinin eşit olduğu gözlendi.

Transfere para harcamayan kulüpler

Süper Lig'de yaz transferinin bitmesinin ardından 5 kulüp, kadrosuna kattığı futbolcular için bonservis bedeli ödemedi. 6 futbolcuyu kadrosuna katan Antalyaspor, 15 futbolcuyla anlaşma sağlayan Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, Tamer Tuna yönetiminde 8 futbolcuyu transfer eden Sivasspor, kadrosuna 5 futbolcu takviyesi yapan Akhisarspor ve 7 oyuncuyla anlaşan Yeni Malatyaspor yaptıkları hiçbir transfer için bonservis bedeli ödemedi.

Süper Lig'de yaz transfer sezonunda gelir-gider dengesi incelendiğinde ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Beşiktaş: 14 milyon Euro gelir - 2 milyon 500 bin Euro gider - 11 milyon 500 bin Euro kar

Trabzonspor: 9 milyon 900 bin Euro gelir - 2 milyon 190 bin Euro gider - 7 milyon 710 bin Euro kar

Fenerbahçe: 25 milyon Euro gelir - 17 milyon 600 bin gider - 7 milyon 500 bin kar

Bursaspor: 8 milyon 700 bin Euro gelir - 1 milyon 350 bin Euro gider - 7 milyon 350 bin Euro kar

Aytemiz Alanyaspor: 4 milyon Euro gelir - 600 bin Euro gider - 3 milyon 400 bin Euro kar

Antalyaspor: 2 milyon 300 bin Euro gelir - 2 milyon 300 bin Euro kar

Kayserispor: 1 milyon 800 bin Euro gelir - 1 milyon Euro gider - 800 bin Euro kar

Galatasaray: 9 milyon 150 bin Euro gelir - 8 milyon 450 bin gider - 700 bin Euro kar

Akhisarspor: 400 bin Euro gelir - 400 bin Euro kar

MKE Ankaragücü: -

Demir Grup Sivasspor: -

Evkur Yeni Malatyaspor: -

BB Erzurumspor: 395 bin Euro gider - 395 bin Euro zarar

Atiker Konyaspor: 2 milyon Euro 250 bin Euro - 3 milyon Euro - 750 bin Euro zarar

Çaykur Rizespor: 18 bin Euro gelir - 1 milyon 800 bin Euro gider - 1 milyon 780 bin Euro zarar

Medipol Başakşehir: 2 milyon Euro gider - 2 milyon Euro zarar -

Kasımpaşa: 2 milyon Euro gider - 2 milyon Euro zarar

Göztepe: 2 milyon 150 bin Euro gider - 2 milyon 150 bin Euro zarar

Çaykur RizesporAnkaragücüYeni MalatyasporErzurumsporAntalyaspor


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