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Rusya maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek.

Spor / 04 Eylül 2018 Salı 13:23
Rusya maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın 7 Eylül 2018 Cuma günü Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Manuel Ribeiro Soares Dias’ın yöneteceği belirtildi.

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 21.45’te başlayacak müsabakada Dias’ın yardımcılıklarını Rui Licino Barbosa Tavares ve Paulo Alexandre Santos Soares yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Campos Rodrigues olacak.

ABDÜLKADİR KADRODAN ÇIKARILDI

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı’nda Abdülkadir Ömür, kadrodan çıkarıldı. Hazırlıklarına dün başlayan millilerde, Gökhan Gönül ve Ömer Bayram’ın ardından genç futbolcu da sakatlığından dolayı Rusya ve İsveç mücadelelerinde forma giyemeyecek.

Şenol GüneşİsveçTürkiyePortekizGökhan Gönül


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