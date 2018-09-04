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Güntekin Onay'dan bomba VAR yorumu

Güntekin Onay'dan tartışmalara neden olacak VAR çıkışı...

Spor / 04 Eylül 2018 Salı 09:30
Güntekin Onay'dan bomba VAR yorumu

Spor yorumcusu Güntekin Onay Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

BEKLEDİĞİMİZİ BULAMADIK

VAR sistemi ile hataların azalacağını, tartışmaların biteceğini düşündüklerini söyleyen Güntekin Onay beklediğimizi bulamadık ama ben hala umutluyum dedi.

HAKEMLER ARASINDA KIDEM FARKI VARSA...

Onay önemli bir çıkışta bulunarak 'Maçı yöneten hakem ile VAR odasındaki hakemler arasında “kıdem” farkı varsa VAR uygulaması işlemiyor. Bu sorunu çözmek şart' ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay


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