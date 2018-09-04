Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray, Farhiya Abdi'yi transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet pozisyonunda oynayan Somali asıllı İsveçli Farhiya Abdi’yi kadrosuna kattı.

Spor / 04 Eylül 2018 Salı 12:40
Galatasaray, Farhiya Abdi'yi transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamda İsveçli basketbolcu Farhiya Abdi ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Profesyonel basketbol kariyerine O8 Stockholm takımında başlayan Abdi, 2012 WNBA Draft’larında 2. tur, 13. sıradan Los Angeles Sparks tarafından seçildi ve 2012-2015 yılları arasında bu takımın formasını giydi. Avrupa’da ise Wisla Krakow, İçel BŞB ve Perfumerias Avenida takımlarında oynadı. Farhiya Abdi, İsveç Milli Takımı’nda da yer alıyor.

Los AngelesKadın Basketbol TakımıBasketbolGalatasarayWisla Krakow


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar