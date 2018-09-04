Galatasaray, Farhiya Abdi'yi transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamda İsveçli basketbolcu Farhiya Abdi ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu forvet pozisyonunda görev yapıyor.



Profesyonel basketbol kariyerine O8 Stockholm takımında başlayan Abdi, 2012 WNBA Draft’larında 2. tur, 13. sıradan Los Angeles Sparks tarafından seçildi ve 2012-2015 yılları arasında bu takımın formasını giydi. Avrupa’da ise Wisla Krakow, İçel BŞB ve Perfumerias Avenida takımlarında oynadı. Farhiya Abdi, İsveç Milli Takımı’nda da yer alıyor.