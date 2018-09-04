Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım başladı

Bu yıl World Tur kapsamında ikinci, toplamda da 54. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hakkında bilgi veren Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adına yakışan bir turu daha gerçekleştirebilmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz” dedi.



Küçükbakırcı, turun güzergahında değişikliğe gidildiğini ve Dünya Turu seviyesindeki yarışın startının ilk kez Konya’dan verileceğini açıkladı.



Konya’nın bisiklet sporundaki önemine işaret eden Erol Küçükbakırcı, "Konya aynı zamanda bir bisiklet kentidir. Aynı zamanda Türk Milli Takımı’na en çok bisikletçi yetiştiren bir kent olmanın gururunu yaşamaktadır. 485 kilometre bisiklet yoluna sahip Konya, New York’tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip şehirdir. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk kez Konya’dan start alacak" diye konuştu.







İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK



Başkan Küçükbakırcı, etaplarda yapılan ikinci önemli değişikliğin, turun Bursa’dan geçmesi olduğunu belirtti.



Turda dünyanın en seçkin bisikletçilerinin geleceği müjdesini veren Erol Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanlığı Turu’nda sporcularımız yine Milli Takım adı altında koşacak” dedi.



6 etaptan oluşan 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR OF TURKEY 2018) etaplarını ise şöyle:



1. etap: Konya-Konya



2. etap: Antalya-Fethiye



3. etap: Fethiye-Marmaris



4. etap: Marmaris-Selçuk (Meryem Ana)



5. etap: Selçuk-Manisa



6. etap: Bursa-İstanbul



54. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU



1. Konya - Konya



2. Alanya - Antalya (İlk defa Alanya’dan Manavgat Side’ye girilecek oradan Belek ve Expo kavşağından yola çıkılıp, devam edilecek. Konyaaltı’nda bitirilecek)



3. Fethiye - Marmaris



