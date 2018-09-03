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Quaresma'nın golü FIFA Puskas ödülüne aday

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, FIFA Dünya Kupası’nda İran’a karşısında attığı gol Puskas ödülüne aday gösterildi.

Spor / 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:08
Quaresma'nın golü FIFA Puskas ödülüne aday

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Rusya'da organize edilen FIFA Dünya Kupası'nda İran'a karşı kaydettiği gol, Puskas ödülüne aday gösterildi. Maçın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma, trivela vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve ülkesini 1-0 öne geçirmişti.

Puskas ödülüne aday gösterilen diğer isimler ve gol attığı takımlar şöyle:

Bale - Liverpool

Cheryshev - Hırvatistan

Lazaros - Olympiacos

Ronaldo - Juventus

De Arrascaeta- America Mineiro

McGree - Newcastle Jets

Messi - Nijerya

Pavard - Arjantin

Salah - Everton

ve GolEvertonRicardo QuaresmaQuaresma


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