Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Rusya'da organize edilen FIFA Dünya Kupası'nda İran'a karşı kaydettiği gol, Puskas ödülüne aday gösterildi. Maçın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma, trivela vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve ülkesini 1-0 öne geçirmişti.



Puskas ödülüne aday gösterilen diğer isimler ve gol attığı takımlar şöyle:



Bale - Liverpool



Cheryshev - Hırvatistan



Lazaros - Olympiacos



Ronaldo - Juventus



De Arrascaeta- America Mineiro



McGree - Newcastle Jets



Messi - Nijerya



Pavard - Arjantin



Salah - Everton





