Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, FIFA Dünya Kupası’nda İran’a karşısında attığı gol Puskas ödülüne aday gösterildi.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Rusya'da organize edilen FIFA Dünya Kupası'nda İran'a karşı kaydettiği gol, Puskas ödülüne aday gösterildi. Maçın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma, trivela vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve ülkesini 1-0 öne geçirmişti.
Puskas ödülüne aday gösterilen diğer isimler ve gol attığı takımlar şöyle:
Bale - Liverpool
Cheryshev - Hırvatistan
Lazaros - Olympiacos
Ronaldo - Juventus
De Arrascaeta- America Mineiro
McGree - Newcastle Jets
Messi - Nijerya
Pavard - Arjantin
Salah - Everton