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Modeste'nin menajerinden G.Saray açıklaması

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraştığı Fransız forvet Anthony Modeste için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Spor / 03 Eylül 2018 Pazartesi 19:58
Modeste'nin menajerinden G.Saray açıklaması

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına gönderen Galatasaray, Fransız golcünün yerini dolduramamıştı.

Modeste, Cornelius, Vagner Love gibi isimlerin gündeme gelmesine rağmen Galatasaray, yaz transfer döneminde forvet transferi gerçekleştirmedi.

Radyospor programcısı Özgür Sancar'a konuşan Modeste'in menajeri Mendy, "Biz FIFA şartlarına uygun olarak fesih yaptık bu sebeple Modeste'in Galatasaray'a transfer olması halinde ligde forma giyebilmesi için hiçbir engel yok" dedi.

Spor hukukçusu Alpay Köse ise konuyla ilgili olarak, Bir futbolcu kulübüyle sözleşmesini haklı bir sebeple fesih ederse FIFA da haklı bulursa lisans çıkartır, transfer dönemi bitse bile ülke federasyonuna yazı göndererek futbolcuya lisans çıkartmasını ister ve federasyon bunu uygulamakla yükümlüdür" açıklamasında bulundu.

FormaTransfer DönemiGalatasaraySuudi Arabistan


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