Kasımpaşa'nın liderlik keyfi

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve liderliğe oturdu. İlk 3 haftadaki namağlup gidişini 4. haftaya da taşıyan lacivert-beyazlılar, milli takım arasına moralli girdi. Ligde yenilgisiz tek takım olma unvanını elde etme başarısı gösteren Paşa, puanını da 12'ye yükseltmiş oldu.



Gol krallığı Mbaye Diagne'de



Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Ankaragücü karşısında 6. golüne imza atarak, ligde 4. hafta itibariyle etkili performansını da devam ettirdi. Senegalli golcü, Ankaragücü karşılaşmasının 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, ligdeki 6. golünü atma başarısı gösterdi. Ligde gol krallığını elinde bulunduran başarılı golcü, 2014-2015 sezonun ilk 4 haftasında 6 gol atan ve o dönem Akhisarspor'da forma giyen Theofanis Gekas'ı da yakalamış oldu.



Özgür Çek'ten 4. asist



Kasımpaşa'nın bu sezon başında kadrosuna kattığı Özgür Çek, lacivert-beyazlı takımda gole verdiği katkı ile dikkat çekiyor. 27 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü mücadelesinde Trezeguet'nin attığı golü hazırlarken, 4. asistine ulaşmış oldu. İlk 4 hafta itibariyle 4 kez gole katkı veren başarılı futbolcu, bir önceki hafta deplasmanda oynanan ve 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan Sivasspor maçında da 2 golü hazırlayan isim olmuştu.



Kasımpaşa taraftarından tam destek



Lige yenilgi yüzü görmeden start veren Kasımpaşa, 4. haftayı lider olarak kapattı. İyi gidişattan memnun olan lacivert-beyazlı taraftarların da müsabakalara ilgisi yoğunlaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında yaklaşık 3 bin 500 taraftar kendilerine ayrılan bölümü doldururken, takımlarına da yaptıkları coşkulu tezahüratlarla tam destek verdi. Sarı-lacivertlilerle oynanan maç sonunda Teknik Direktör Kemal Özdeş yaptığı açıklamada 3 puanı taraftarlarına armağan ettiğini vurgulamıştı.