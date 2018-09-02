Beyaz Gazete Ana Sayfa

Gökhan Gönül devam edemedi

Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Yusuf Erdoğan’la çarpışarak yerde kalan Gökhan Gönül oyuna devam edemedi.

Spor / 02 Eylül 2018 Pazar 23:19
Gökhan Gönül devam edemedi

Bursa deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan ve ilk yarıda özellikle savunmada iyi bir görüntü çizen Gökhan Gönül, ikinci yarıda oyuna devam edemedi. 45. dakikada Yusuf Erdoğan’la çarpışan ve sonrasında yerde kalan Gökhan Gönül’ün, devre arasında yapılan tetkiklerin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca Caner Erkin oyuna dahil oldu. Mücadeleye sol bekte başlayan Adriano, Gökhan Gönül’ün yerine sağ beke geçerken, Caner Erkin sol bekte görev aldı.

Caner ErkinGökhan Gönül


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar