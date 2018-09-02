Gökhan Gönül devam edemedi

Bursa deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan ve ilk yarıda özellikle savunmada iyi bir görüntü çizen Gökhan Gönül, ikinci yarıda oyuna devam edemedi. 45. dakikada Yusuf Erdoğan’la çarpışan ve sonrasında yerde kalan Gökhan Gönül’ün, devre arasında yapılan tetkiklerin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca Caner Erkin oyuna dahil oldu. Mücadeleye sol bekte başlayan Adriano, Gökhan Gönül’ün yerine sağ beke geçerken, Caner Erkin sol bekte görev aldı.