F.Bahçe'de kombineler satışa çıktı

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin başlamasına 1 ay kala Fenerbahçe’de kombineler genel satışa çıktı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçlarını kapsayacak sezonluk biletlerin genel satışı 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Satışlar, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun Batı Girişi bilet gişesinden 09.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



Satışa çıkan kombine bilet fiyatları şu şekilde:



Saha İçi 1. sıra: 25.000 TL



Saha İçi 2. sıra: 17.500 TL



Saha İçi 3. sıra: 15.000 TL



Kategori 1-A: 6.800 TL



Kategori 1-B: 5.900 TL



Kategori 1-C-T: 4.500 TL



Kategori 1-B (203-204-213-214): 3.200 TL



Kategori 2: 2.300 TL



Kategori 3: 1.700 TL



Kategori 4: 1.200 TL



Kategori 5: 800 TL



Kategori 6: 700 TL