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Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez döneminin sona erdiği iddia edildi

Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı! Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon şampiyonluğa Üzülmez döneminde ulaşan Karadeniz ekibi geri döndüğü Süper Lig'deki ilk dört haftada sadece 2 puan toplayabildi. Rizespor dün de 1-0 önde olduğu Antalyaspor karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Spor / 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:30
Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez döneminin sona erdiği iddia edildi

TRT Spor'un haberine göre Çaykur Rizespor yönetim kurulu, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon geri dönen Rizespor, Üzülmez yönetiminde lige kötü başlangıç yapmıştı. Sezonun ilk maçında Kasımpaşa'ya kaybeden Karadeniz temsilcisi daha sonra Akhisarspor'la 1-1, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la da 0-0 berabere kalmıştı.

Çaykur Rizesporİbrahim ÜzülmezBüyükşehir BelediyesiSüper LigKaradeniz


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