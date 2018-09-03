Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez döneminin sona erdiği iddia edildi

Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı! Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon şampiyonluğa Üzülmez döneminde ulaşan Karadeniz ekibi geri döndüğü Süper Lig'deki ilk dört haftada sadece 2 puan toplayabildi. Rizespor dün de 1-0 önde olduğu Antalyaspor karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrılmıştı.